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Aktüel Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:54:00 -
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Hava sıcaklıklarının; Salı (16.02.2021) günü güney ve iç bölgelerden başlayarak, Çarşamba (17.02.2021) ve Perşembe (18.02.2021) günleri ise doğu bölgelerde 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında "Söz konusu sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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