Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış kapıda

Meteoroloji'den yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta içi beklenen sıcaklık değerlerini haritalı olarak paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların Batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji, Salı gününü işaret ederek bu tarihten itibaren Batı bölgelerinde 2 ila 4 derecelik düşüşler görüleceğini ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış var

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre, Pazartesi itibarı ile başlayacak sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışlar, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olacak.

Hafta içi sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren batıdan başlayarak sıcaklıkların azalacağı, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

İşte hafta içi beklenen sıcaklıklar;

31 Mayıs Pazartesi

1 Haziran Salı

2 Haziran Çarşamba





3 Haziran Perşembe