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Yaşam Meteoroloji uyardı: O 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Uzmanlar uyarıyor! Hemen önleminizi alın, tedbirli olun!
Yaşam

Meteoroloji uyardı: O 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Uzmanlar uyarıyor! Hemen önleminizi alın, tedbirli olun!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 00:52:00 - 2024-09-23 00:53:05
Meteoroloji uyardı: O 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Uzmanlar uyarıyor! Hemen önleminizi alın, tedbirli olun!

Meteoroloji'den uzmanlar uyardı: Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum’un batı kesimleri ile Bayburt, Ardahan ve Erzincan çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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