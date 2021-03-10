  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı hayranı laikçi medyada neler oluyor! Batı dayatması özel günleri eleştirdiler

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz: Sorunun giderilmesi aylar sürebilir

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler

Erdoğan'dan dikkat çeken Sevr açıklaması Yırtıp atıyoruz

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Az önce duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

Kirli ittifakta pazarlık ve şantaj arka planda mı sürüyor? Dün ‘haddinizi aşmayın’ diyen Yeniçağ bugün halının altına süpürdü

İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı

İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Yaşam Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:29:00 -
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi.

Buna göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'ye formül resmen bulundu
Siyaset

HDP'ye formül resmen bulundu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yönelik hazine yardımının kesilmesi için formül resmen bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin döviz rezervi suçlamalarına çok sert cevap verdi.
Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…
Gündem

Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütünün PKK'nın siyasi ayağı HDP'in Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın videosuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay