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Yaşam Meteoroloji uyardı! Kar, çığ ve yağmur...
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Kar, çığ ve yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre; kar yağışı, çığ ve yağmur etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:21:00 -
Meteoroloji uyardı! Kar, çığ ve yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.

Pus ve sis olayı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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