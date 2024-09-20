  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-20 09:46:00 -
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son dakika tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre çoğu ilimizde gök gürültü sağanak yağmur bekleniyor. İşte, dikkatli olması gereken iller....

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası kıyı kesimleri kuvvetli 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Türkiye dikkat Meteoroloji tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor!
Türkiye dikkat Meteoroloji tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor!

Yaşam

Türkiye dikkat Meteoroloji tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor!

Kara kış 'La Nina' geliyor!
Kara kış 'La Nina' geliyor!

Yaşam

Kara kış 'La Nina' geliyor!

Meteoroloji sarı alarm verdi! Sağanak, hortum, dolu geliyor…
Meteoroloji sarı alarm verdi! Sağanak, hortum, dolu geliyor…

Gündem

Meteoroloji sarı alarm verdi! Sağanak, hortum, dolu geliyor…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23