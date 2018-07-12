0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! Çok sağlam geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 il için gökgürültülü sağanak uyarısında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:56
Meteoroloji uyardı! Çok sağlam geliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun halen Basra alçak merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyrettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir. Bölgede görülecek yağışların, üç günlük periyotta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Giresun,Trabzon, Rize ve Artvin'de toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İL İL HAVA SICAKLIKLARI İÇİN TIKLAYIN

Açıklamada, kuzeydoğu kesimlerdeki serin ve yağışlı hava neticesinde hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:56
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Giresun
  4. Artvin
  5. Meteoroloji
  6. Yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?
    1. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    2. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    3. Adana'da sosyal medyadan terör..
    4. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    5. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    6. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    7. Bitki çayları ne sıklıkla..
    8. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    9. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    10. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    11. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    12. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    13. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    14. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    15. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    16. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    17. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    18. Kırkpınar'da tarihi rekor!
    19. TSK vuruyor, PKK çözülüyor!
    20. Bitki çayları hamilelikte zararlı mıdır?
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı