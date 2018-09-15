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Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek

Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Karadeniz bölgesi ile Marmara bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:28
Meteoroloji uyardı! 5 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre ise Karadeniz'in özellikle orta ve doğu bölgelerinin 5 gün boyunca sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu 32

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 09:28
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Sinop
  7. Samsun
  8. Sakarya
  9. Ordu
  10. Kocaeli
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Mersin
  14. Giresun
  15. Eskişehir
  16. Erzurum
  17. Diyarbakır
  18. Bursa
  19. Bilecik
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Adana
  23. Meteoroloji
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