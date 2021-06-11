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Gündem Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurtta etkili olacak
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre pazar günü tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 03:40:00 -
Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurtta etkili olacak

Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde yaz yağmurları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak yağış bekleniyor

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

 

 

Yağışlar etkisini artırıyor

Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artırıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.

Pazar günü yağışlar tüm yurtta etkili olacak

Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü sel uyarısı

Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Salı günü 3 büyükşehirde yağış

Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.

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