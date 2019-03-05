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Meteoroloji tarih verdi! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı illeri için şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

05 Mart 2019 Salı 14:55
Meteoroloji tarih verdi! Sağanak geliyor

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 6 Mart Çarşamba günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:55
  1. Yozgat
  2. Kırşehir
  3. İzmir
  4. Giresun
  5. Aydın
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. sağanak yağış
  8. hava durumu

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