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Gündem Meteoroloji sonunda tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor
Gündem

Meteoroloji sonunda tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün İstanbul için baharın son günü, 7 gün yağış var" deyip İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 13:38:00 -
Meteoroloji sonunda tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yarın bir çok ili etkisi altına alacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise "İstanbul'da bugün baharın son günü. Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak." dedi.

Sağanak yağmurun pazar günü Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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Yorumlar

sabo

neyeler güzel eyler allah istanbulda iyilerdevar
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