RATEM'den RTÜK'e ziyaret

Görüşmede, RATEM tarafından geliştirilen İçerik ve Otomasyon Platformu tanıtılarak, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek, operasyonel verimliliği artıracak ve maliyetlerini düşürecek yeni nesil yazılım altyapısı hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum kapsamında ayrıca yayın kuruluşlarına sağlanacak modern internet sitesi altyapıları, kesintisiz hosting ve yayın sunucusu (server) desteği, otomasyon sistemleri entegrasyonları ve teknolojik altyapı çözümleri hakkında bilgi verildi.