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Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

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Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Senegal, son dakikalarda gelen gollerle büyük bir yıkım yaşadı.

#1
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek tur biletini aldı.

#2
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Senegal ise üstün götürdüğü karşılaşmada son bölümü ve uzatmaların son anlarını kabusa çevirerek turnuvaya dramatik şekilde veda etti.

#3
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Mücadeleye etkili başlayan taraf Senegal oldu.

#4
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Afrika temsilcisi, 25’inci dakikada Diarra’nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Senegal, 51’inci dakikada Sarr ile farkı 2’ye çıkardı.

#5
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Belçika, maçın son bölümünde baskısını artırdı.

#6
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

86’ncı dakikada Lukaku sahneye çıkarak farkı 1’e indirdi. Bu golden kısa süre sonra Belçika bir kez daha gol sevinci yaşadı.

#7
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Belçika, 89’uncu dakikada Tielemans’ın golüyle skoru 2-2’ye getirdi.

#8
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Normal sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.

#9
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Uzatma bölümünün son dakikalarında Belçika, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 120+5’inci dakikada topun başına geçen Tielemans, penaltıyı gole çevirerek Belçika’yı 3-2 öne geçirdi.

#10
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Kalan kısa sürede skor değişmedi ve Belçika, Senegal’i 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika, bir üst turda ABD-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

#11
Foto - Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı

Senegal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak Dünya Kupası’na veda etti. Belçika ise son dakikalarda gösterdiği karakter ve geri dönüşle turnuvanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.

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