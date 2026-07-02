Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Senegal, son dakikalarda gelen gollerle büyük bir yıkım yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Senegal, son dakikalarda gelen gollerle büyük bir yıkım yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek tur biletini aldı.
Senegal ise üstün götürdüğü karşılaşmada son bölümü ve uzatmaların son anlarını kabusa çevirerek turnuvaya dramatik şekilde veda etti.
Mücadeleye etkili başlayan taraf Senegal oldu.
Afrika temsilcisi, 25’inci dakikada Diarra’nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Senegal, 51’inci dakikada Sarr ile farkı 2’ye çıkardı.
2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Belçika, maçın son bölümünde baskısını artırdı.
86’ncı dakikada Lukaku sahneye çıkarak farkı 1’e indirdi. Bu golden kısa süre sonra Belçika bir kez daha gol sevinci yaşadı.
Belçika, 89’uncu dakikada Tielemans’ın golüyle skoru 2-2’ye getirdi.
Normal sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatma bölümünün son dakikalarında Belçika, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 120+5’inci dakikada topun başına geçen Tielemans, penaltıyı gole çevirerek Belçika’yı 3-2 öne geçirdi.
Kalan kısa sürede skor değişmedi ve Belçika, Senegal’i 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika, bir üst turda ABD-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Senegal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak Dünya Kupası’na veda etti. Belçika ise son dakikalarda gösterdiği karakter ve geri dönüşle turnuvanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.
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