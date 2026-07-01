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Azerbaycan'a para yağıyor

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AA Giriş Tarihi:

Azerbaycan'a para yağıyor

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz ihracatı son 4 yılda yüzde 65 arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Dört yıl önce enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. O tarihten bu yana Avrupa Birliği üyesi ülkelere doğal gaz ihracatımız yaklaşık yüzde 65 arttı. Bugün gaz ihracatımızın yarısı AB ülkelerine yapılıyor ve 10 AB üyesi Azerbaycan gazı kullanıyor. Bu coğrafyayı daha da genişletme potansiyeline sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

Aliyev, ülkesinde temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında AB ile ilişkileri çok önemsediklerini ifade ederek, görüşmelerde geniş kapsamlı gündemi ele aldıklarını dile getirdi.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

AB'nin Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Aliyev, "Ticaretimizin yüzde 40'tan fazlası AB üyesi ülkelerle gerçekleştiriliyor. Azerbaycan da Güney Kafkasya'da AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Bölgedeki ticaretin yaklaşık yüzde 70'i Azerbaycan üzerinden yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

Aliyev, enerji alanındaki işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini hatırlatarak, "Dört yıl önce enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. O tarihten bu yana Avrupa Birliği üyesi ülkelere doğal gaz ihracatımız yaklaşık yüzde 65 arttı. Bugün gaz ihracatımızın yarısı AB ülkelerine yapılıyor ve 10 AB üyesi Azerbaycan gazı kullanıyor. Bu coğrafyayı daha da genişletme potansiyeline sahibiz." görüşünü paylaştı.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

Enerji güvenliğinin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Aliyev, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması için yıllardır önemli siyasi, diplomatik ve mali yatırımlar yaptığını söyledi. Aliyev, Güney Gaz Koridoru'nun bu işbirliğinin en somut örneği olduğuna değinerek, yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki boru hattı sisteminin Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında ana güzergah olarak hizmet verdiğini dile getirdi. Ulaştırma ve bağlantısallık konularının da görüşmelerde önemli yer tuttuğunu belirten Aliyev, "Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorları Azerbaycan'dan geçiyor. Bugün ülkemiz üzerinden taşınan yük hacmi tüm güzergahlarda artıyor. Yeni jeopolitik şartlar, limanlarımızın ve demir yolu altyapımızın kapasitesini daha da artırmamızı gerektiriyor. Biz de bunu planlı şekilde ve kendi mali imkanlarımızla hayata geçiriyoruz." diye kaydetti.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

Aliyev, AB ile işbirliğinde yenilenebilir enerjinin de yeni ve stratejik alan haline geldiğini belirterek güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji projeleri ile yeni elektrik iletim hatlarının görüşüldüğünü söyledi. Bugüne kadar yerli ve yabancı şirketlerle imzalanan anlaşmalar sayesinde gelecek 5-6 yıl içinde 8 gigavatlık güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Aliyev, ilerleyen dönemde daha büyük projelerin de devreye alınacağını ifade etti.

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Foto - Azerbaycan'a para yağıyor

Aliyev, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Fiilen barış tesis edildi ve bunun faydalarını görmeye başladık. Barışın sadece kağıt üzerinde kalmadığını göstermek amacıyla tek taraflı önemli adımlar attık. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a yönelik yük taşımacılığına ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırdık ve benzin ile dizel başta olmak üzere yakıt tedarikine başladık." şeklinde konuştu. Barış teklifinin Azerbaycan'dan geldiğini hatırlatan Aliyev, "Barış artık bir gerçekliktir. Ancak bu barışı daha da güçlendirmek, kalıcı ve uzun ömürlü hale getirmek için samimiyetle çalışmalıyız. Avrupa Komisyonunun bu süreçte verdiği desteğe büyük önem veriyoruz." dedi.

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