Azerbaycan'a para yağıyor
Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz ihracatı son 4 yılda yüzde 65 arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Dört yıl önce enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. O tarihten bu yana Avrupa Birliği üyesi ülkelere doğal gaz ihracatımız yaklaşık yüzde 65 arttı. Bugün gaz ihracatımızın yarısı AB ülkelerine yapılıyor ve 10 AB üyesi Azerbaycan gazı kullanıyor. Bu coğrafyayı daha da genişletme potansiyeline sahibiz" ifadelerini kullandı.