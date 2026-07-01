Azerbaycan'a para yağıyor

Enerji güvenliğinin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Aliyev, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması için yıllardır önemli siyasi, diplomatik ve mali yatırımlar yaptığını söyledi. Aliyev, Güney Gaz Koridoru'nun bu işbirliğinin en somut örneği olduğuna değinerek, yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki boru hattı sisteminin Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında ana güzergah olarak hizmet verdiğini dile getirdi. Ulaştırma ve bağlantısallık konularının da görüşmelerde önemli yer tuttuğunu belirten Aliyev, "Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorları Azerbaycan'dan geçiyor. Bugün ülkemiz üzerinden taşınan yük hacmi tüm güzergahlarda artıyor. Yeni jeopolitik şartlar, limanlarımızın ve demir yolu altyapımızın kapasitesini daha da artırmamızı gerektiriyor. Biz de bunu planlı şekilde ve kendi mali imkanlarımızla hayata geçiriyoruz." diye kaydetti.