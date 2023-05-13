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Yaşam Meteoroloji son raporu paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece artacak
Yaşam

Meteoroloji son raporu paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece artacak

Yeniakit Publisher
2023-05-13 20:11:00 -
Meteoroloji son raporu paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece artacak

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren sıcaklıklar batı kesimlerinde başlayarak yurdun diğer bölgelerine doğru artacak.

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunda sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı kesimlerinde başlayarak yurdun diğer bölgelerine doğru artacağını aktardı.

Pazartesi günü Türkiye’nin batı bölgelerine Libya üzerinden sıcak hava geleceği belirtildi.

Bir diğer yandan, hafta ortasında da bahar yağışları görüleceği bildiriliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi bekleniyor.
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