Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ordu'da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarıda, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların 19 Mart akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi.

Uyarıda, "Pazartesi günü Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı) kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Ordu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-60 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.