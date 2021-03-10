Meteoroloji saat verip uyardı! Şiddetli kar ve yağmur yolda

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Ancak hafta sonunda tekrar artacak.

Hafta başında sıcaklılar yüksek

Pazartesi ve Salı günleri yurdun batı kesiminde güneşli hava etkili oldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı vardı. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 9 derece İzmir'de ise 14 derece ölçüldü. Adana'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıktı.

Kar yağışı geliyor

Kar yağışı Doğu Anadolu bölgesine yeniden geri geliyor. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

Perşembe tüm yurtta kar ve yağmur var

Perşembe ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

Uzman isimden açıklama: Çarşamba gecesinden itibaran kar ve yağmur etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, yağışların yarın (Çarşamba) akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını söyledi. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirten Şen, cumadan itibaren yağışların duracağını ve batıdan başlayarak ülkeyi terk edeceğini kaydetti.

Cuma güneşli hava geri gelecek

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.

10 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç),Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz duman birbirine karışacak

Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.