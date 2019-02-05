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Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurt geneli kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen ysağanak yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve sele karşı vatandaşlar uyarıldı.

05 Şubat 2019 Salı 07:43
Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kısa süreli fırtına yaşanabilir

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel,su baskını, ulaşımda aksamalar vb) karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri, gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 07:43
  1. Muğla
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Çanakkale
  7. Balıkesir
  8. Aydın
  9. Antalya
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. hava durumu
  12. hava nasıl olacak
  13. bu hafta hava nasıl olacak
  14. hava raporu
  15. yağmur yağacakmı
  16. sağanak yağış

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