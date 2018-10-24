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Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağmur geliyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:04
Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:04
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji
  12. sağanak yağış

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