Meteoroloji kar yağışının kaç gün süreceğini açıkladı

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.İstanbul'da kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Gün boyu yağmur ve sulu kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da gece yüksek kesimlere kar yağabilir.

Kar sonrası yağmur

Öte yandan Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek. İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede yarın kar yağışı hafifleyecek.Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak. Kıyı bölgelerde hava bulutlu, gece zirai don riski bulunuyor.

Sel, hortum, yıldırım

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de çığ riski

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.