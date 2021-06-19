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Gündem Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Yağış ne zaman bitecek?
Gündem

Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Yağış ne zaman bitecek?

İstanbul ve Trakya başta olmak üzere Marmara'da yaşanan hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması nedeniyle Meteoroloji'den uyarı geldi. Marmara bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olması öngörülmezken, uzmanlar sel ve su baskını ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarılarda bulundu. İstanbullu vatandaşlar ise İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji 19 Haziran Cumartesi hava durumu tahmini...

Yeniakit Publisher
2021-06-19 12:01:00 -
Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Yağış ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamada İstanbul ile Trakya'da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, akşam saat 20.00'ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeler kaydedildi:

"Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

19 HAZİRAN HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

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