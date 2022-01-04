Meteoroloji gün verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne yönelik hava durumuna ilişkin tahminleri harita üzerinden duyurdu. Yayınlanan rapora göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre İstanbul'un ve çok sayıda ilin cuma günü sağanak yağışı teslim olacağı belirtildi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havaların ısınmaya başladığı bölgelerde kar erimesi ve çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada "2022'nin ilk günlerinde yurdumuzu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

Doğu Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar, gece ile sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

5 günlük hava durumu

Çarşamba