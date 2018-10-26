Meteoroloji Genel Müdürlüğünden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece sis ve pus öngörülüyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevrelerinin sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.