Meteoroloji Genel Müdürlüğü o bölge için tarih açıkladı!
Meteoroloji, 4 Kasım Pazar, 5 Kasım Pazartesi ve 6 Kasım Salı günlerinde yurdun güneydoğu kesiminden girecek olan yağmur yüklü bulutlar için bölgeye uyarıda bulundu.03 Kasım 2018 Cumartesi 09:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR AZALIYOR
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE RÜZGAR
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in doğusunda yarın yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 7 (60 km/sa), Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın kuzeyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) batısında yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece doğusunda 2,5m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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