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Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli ikazlar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan değerlendirmelere göre, pandemi sürecinde tam kapanmaya giren Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:05:00 -
Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.

Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.

Dolu ve şiddetli sağanağa dikkat

Diğer yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor. Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.

 

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