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Gündem Meteoroloji alarm verdi! Yoğun kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji alarm verdi! Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'ye göre kar yağışı ülkemizin batısından doğusuna geçiş yapıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 08:14:00 -
Meteoroloji alarm verdi! Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sağanak ve kar yağışı görülecek

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı Batı'da artacak Doğu'da azalacak

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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