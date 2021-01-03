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Aktüel Meteoroloji açıkladı: Kar yağacak mı?
Aktüel

Meteoroloji açıkladı: Kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu tahminlerine göre, ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:13:00 -
Meteoroloji açıkladı: Kar yağacak mı?

"İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları üzerine Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 Ocak pazartesi tahminlerine yer verildi.

İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında İstanbul ve Ankara'da kar görülmedi. Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da kar yağmayacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

İstanbul 15 derece ve parçalı bulutlu

Ankara 13 derece ve sisli

İzmir 13 derece ve güneşli

Antalya: 22 derece ve güneşli

Trabzon 15 derece ve güneşli

Eskişehir 13 derece ve sisli

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