Yerel Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat
Yerel

Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinde Erzurum ve güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı beklendiğini açıkladı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum ve güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi tahmin ediliyor.

Çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı yapan yetkililer, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.

