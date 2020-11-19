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Aktüel Meteoroloji 4 ili uyardı! Bu gece kar geliyor
Aktüel

Meteoroloji 4 ili uyardı! Bu gece kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Konya, Karamam, Aksaray ve Niğde illerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:20:00 -
Meteoroloji 4 ili uyardı! Bu gece kar geliyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karamam, Aksaray, Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesinin beklendiği bildirildi.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Antalya'nın kent merkezinde sağanak, denize 45 dakika uzaklıktaki Saklıkkent Kayak Merkezinde ise kar etkili oluyor. Kent merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Elmalı ilçelerinde sabah erken saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

Batı ilçelerinde metrekareye saatte 20 kilogram civarında yağış düştü. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağlarındaki Bakırlıtepe mevkisindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar yağışı başladı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren karla birlikte kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

"Kayak sezonunu erken açacağız"

Kayak Kompleksinin Genel Müdürü Hasan Sevindi, AA muhabirine, kent merkezine 45 dakika uzaklıktaki kayak merkezinde güne karla uyandıklarını söyledi.

Yarım saatte kar kalınlığının 6 santimetreye ulaştığını belirten Sevindi, "Yağış böyle devam ederse, kayak sezonunu erken açacağız. Kovid-19 tedbirleri kapsamında tatilcilere sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunmak amacıyla sertifikasyon için de başvurduk. Bu yıl talebin fazla olacağına inanıyoruz. Tatilciler aynı gün içinde hem denize girebilecek hem de Saklıkent'te kayak yapabilecek." diye konuştu.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Antalya merkez ve batı ilçelerinde metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve hortum oluşumuna karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

 

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