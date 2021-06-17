Meteoroloji 3 bölge için kritik uyarı yapıldı!
Meteoroloji'den alınan verilere göre, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklar batıda 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il haritalı 5 günlük hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR HAVA DURUMU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR HAVA DURUMU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA HAVA DURUMU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA HAVA DURUMU °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA HAVA DURUMU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA HAVA DURUMU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA HAVA DURUMU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA HAVA DURUMU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI HAVA DURUMU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU HAVA DURUMU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP HAVA DURUMU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT HAVA DURUMU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN HAVA DURUMU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON HAVA DURUMU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM HAVA DURUMU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS HAVA DURUMU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA HAVA DURUMU °C, 30°C
Az bulutlu
VAN HAVA DURUMU °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN HAVA DURUMU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 30°C
Az bulutlu
SİİRT HAVA DURUMU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
Marmara
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
Ege
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van gölü
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.