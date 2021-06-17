Meteoroloji 3 bölge için kritik uyarı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il haritalı 5 günlük hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA HAVA DURUMU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA HAVA DURUMU °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA HAVA DURUMU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA HAVA DURUMU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI HAVA DURUMU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU HAVA DURUMU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP HAVA DURUMU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT HAVA DURUMU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS HAVA DURUMU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA HAVA DURUMU °C, 30°C

Az bulutlu

VAN HAVA DURUMU °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN HAVA DURUMU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 30°C

Az bulutlu

SİİRT HAVA DURUMU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

Marmara

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

Ege

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van gölü

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.