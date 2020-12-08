Meteoroitler üzerinde yeni bir molekül türü keşfedildi

Hokkaido Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, üç farklı meteorit üzerinde yürüttükleri bir araştırma sonucu, hekzametilentetramin veya HMT olarak bilinen prebiyotik bir molekül keşfetti. Keşfedilen molekülün, uzayda yaşam için de gerekli olan diğer organik moleküllerin oluşumuna olanak tanıdığı belirtildi.

Bugüne kadar tespit edilemeyen HMT isimli molekülün, diğer moleküllerin oluşum sürecinde önemli rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.

Çalışmanın detayları Nature Communication dergisinde yayımlandı.