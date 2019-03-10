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Metehan Demiryol Barselona’da yarışacak

Uluslar arası Açık Trefeo İberoamericano Turnuvasına Malatyalı sporcu Meteberk Demiryol milli sporcu olarak davet edildi.

10 Mart 2019 Pazar 13:16
Metehan Demiryol Barselona’da yarışacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Uluslararası Açık Trefeo İberoamericano Turnuvası 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde yapılacak. Söz konusu Uluslar arası Açık Trefeo İberoamericano Turnuvasına Malatyalı sporcul Meteberk Demiryol milli sporcu olarak davet edildi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Milli Sporcu olarak davet etmesinin ardından, Meteberk Demiryol ve antrenörü Rüstem Pelit ile birlikte Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar. İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise konu ile ilgili bir açıklama yaparak, milli sporcuyu tebrik etti. Kayhan, "Uluslararası Açık Trefeo İberoamericano Turnuvasına ilimiz sporcularından Meteberk Demiryol’un Milli Takım sporcusu olarak davet edilmesi bizleri oldukça memnun etti. Sporcumuz turnuvada Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcumuz Meteberk Demiryol’u, antrenörü Rüstem Pelit’i ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:16
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