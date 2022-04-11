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Medya Metehan Demirkıran kimdir? Metehan Demirkıran kim oynuyor gerçekte kim?
Medya

Metehan Demirkıran kimdir? Metehan Demirkıran kim oynuyor gerçekte kim?

Metehan Demirkıran rolünü kim oynuyor? ATV ekranlarında yayımlanan Hakim dizisinde yer alan karakterler yakından takip ediliyor. Peki, Metehan Demirkıran rolünü kim oynuyor? Yağız Can Konya kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 22:18:00 -
Metehan Demirkıran kimdir? Metehan Demirkıran kim oynuyor gerçekte kim?

ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinde yer alan oyuncular ve karakterler mercek altına alındı. Metehan Demirkıran rolünü ise kimin oynadığı merak konusu…

Metehan Demirkıran kimdir? Metehan Demirkıran kim oynuyor gerçekte kim?

Hakim dizisinde yer alan Metehan Demirkıran; Azem Demirkıran'ın cezaevinde bulunan oğludur. Metehan Demirkıran rolünü Yağız Can Konya oynuyor.

Yağız Can Konya kimdir?

Yağız Can Konyalı 20 Eylül 1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı,  Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Kariyerine 2006'da İlk Aşk filmiyle başlayan Yağız Can Konya, 2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 

Yağız Can Konyalı rol aldığı yapımlar:

İlk Aşk

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kor 

Adı Mutluluk

Takım: Mahalle Aşkına

Ateş

Bizim Hikaye

Aşk Ağlatır

Arıza

Fatma

Av

Erkek Severse

Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?
Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?

Medya

Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?

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