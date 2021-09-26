Mete Yarar'dan ULAQ SİDA hakkında çarpıcı açıklama

Bir televizyon kanalına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ'ı analiz etti.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın en az SİHA'lar kadar önemli olduğunu vurgulayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

"Bu araçlar aynı SİHA'ların fonksiyonunu yapacak. Bu tip silah sistemlerinde insan kaybetme gibi bir riskiniz yok. Riskli ve en girilmemesi gereken bölgelere bu araçları sokabilirsiniz. Aynı SİHA'larda olduğu gibi. İster batsın ister çıksın hiç önemli değil."

Mete Yarar ayrıca ULAQ'ın kendisinden çok daha büyük olan askeri hedefleri vurabileceğini sözlerine ekledi.