  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Mete Yarar'dan ULAQ SİDA hakkında çarpıcı açıklama
Teknoloji

Mete Yarar'dan ULAQ SİDA hakkında çarpıcı açıklama

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı "ULAQ" hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 13:52:00 - 2021-09-26 13:56:01

Bir televizyon kanalına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ'ı analiz etti.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın en az SİHA'lar kadar önemli olduğunu vurgulayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

"Bu araçlar aynı SİHA'ların fonksiyonunu yapacak. Bu tip silah sistemlerinde insan kaybetme gibi bir riskiniz yok. Riskli ve en girilmemesi gereken bölgelere bu araçları sokabilirsiniz. Aynı SİHA'larda olduğu gibi. İster batsın ister çıksın hiç önemli değil."

Mete Yarar ayrıca ULAQ'ın kendisinden çok daha büyük olan askeri hedefleri vurabileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay