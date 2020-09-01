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Gündem Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler
Gündem

Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Tele 1 patronu Merdan Yanardağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:07:00 -
Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpalat, gazeteci Cüneyt Özdemir ile Merdan Yanardağ’ın tartışmasına çarpıcı bir açıklama katıldı. Özpalat, Tele 1 kanalının Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Akın İpek’in desteği ile kurulduğunu iddia etti.
Gündeme oturan gelişmelerle ilgili konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Merdan Yanardağ tartışmalarına farklı bir boyut getirdi.

Superhaber’de açıklamalarda bulunan Mete Yarar, görev yaptığı dönemde katıldıkları operasyonlar sırasında göreve katılan askerlerin isimlerinin basına servis edildiğini söyledi.

Yarar, Merdan Yanardağ’ı işaret ederek “İsimlerimiz bu gazetelerde yayınlanıyordu. Kimse de çıkıp ‘PKK terör örgütüne müdahil olan askerlerin isimlerini burada yayınlıyoruz’ diye itiraz etmedi. Şimdi bu adamdan ‘askerleri vatanı, milleti koruyan biri’ olarak bahsediyorlar” dedi.

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