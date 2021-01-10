Mete Yarar'dan kritik uyarı: Türk askerlerine saldırmaya hazırlanıyorlar

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar katıldığı bir canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da aldığı ağır yenilgiyi hazmedemediğini söyleyen Yarar, bir saldırı hazırlığı yapıldığını ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da bulunan Türk askerlerine saldırı planları yaptığını aktaran Yarar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Azerbaycan istihbaratının bu durumdan haberdar olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığını dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede teyakkuz halinde olduğunu kaydeden Yarar, "Hem Azerbaycan hem de Türk hedeflerine muhakkak birşey yapacaklar. Şu andaki durum bunu gösteriyor. Çünkü Ermenistan da yumuşamıyor." dedi.

Ortak bir nokta bulunmadan önce Ermenistan'ın bölgede gerilimi tırmandırmaya çalıştığını söyleyen Mete Yarar, Erivan yönetiminin akıl ve mantık dışı bir politika yürüttüğünü ifade etti.

Yarar, "Ermenistan'ın yapacağı tuhaf olaylar savaşın yanlızca Karabağ bölgesine değil başka alanlara doğru ilerlemesine yol açabilir" dedi.

Öte yandan Ermenistan'ın konvansiyonel bir savaşı yürütebilecek bir askeri ekipmanı ve imkanının bulunmadığını aktaran Yarar, "Uçağı olmayan ülkenin bir konvansiyonel savaş yapması mümkün değildir. Bunun yanında kazanması da mümkün değildir. Ancak burada İran faktörünü unutmamak lazım. İran ilginç bir şekilde Rusya'dan daha fazla Ermeni oldu." diye konuştu.

Ermenistan ve İran arasında çok derin ve köklü bir ilişki olduğunun altını çizen Yarar, Türkiye'nin İran politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Başından beri Türkiye'yi kuşatmakla ilgili İran'ın değişmez bir düşmanlığı var. İran'ın gücü yetse inanın çok daha fazla şeyler yapabilir. Bu kadarına yettiği için Türkiye düşmanlarını desteklemeye devam ediyor."

İran'ın Türkiye düşmanlığının artık gizlenemez bir boyuta ulaştığını aktaran Mete Yarar "İran uyguladığı düşmanca politika nedeniyle Türkiye'yi kaybetmeye başladı. Şunu söylemek istiyorum. İran gittikçe en emin olduğu sınırdaşını kaybediyor. Bunun farkında değil. Bugüne kadar hiç savaşmamış, sınır hattında en ufak bir sorun bile yaşamamış bir ülkeye bu kadar düşmanlık beslemiş olması akıl ve fikirlerini kaybettiklerinin en büyük işaretlerinden birisi." değerlendirmesinde bulundu.