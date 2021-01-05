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Gündem Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor
Gündem

Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'de bazı grupların suikast planladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 03:21:00 -

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 90'lı yıllarda yaşanan suikastların yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti. Yarar, Türkiye'de bazı grupların suikast planladığını iddia etti. Gazeteci Nedim Şener'in de saldırıya uğrayacağından endişe ettiğini belirten Yarar, "Türkiye'de yalan söyleyen birileri var. Doğrunun bu kadar yalnız kaldığı bir dönem yoktu. Bu dönem maalesef itibar ve suikastlerin yaşanacağı bir dönem olarak görülüyor." dedi.

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