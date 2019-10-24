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Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarar, "Bugünkü operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:49
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla ilgili açıklama yapan Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Bugünkü bu operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır. Bugün geldiğimiz noktanın adını iyi koyalım" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un darbe girişimi olmadığını aslında işgal girişimi olduğunu sıklıkla söylediğini hatırlatan Yarar, şöyle konuştu:

"Barikatlar döneminde ben sınırdaydım. Nusaybin'e girdiğimde şehrin altındaki tünelleri gördüm. Nusaybin'den Kamışlı'ya açılan tünellerden bahsediliyordu. Çünkü mühimmatın başka türlü geçme şansı yoktu. Bu 90 kilometrenin aslında amacı, 15 Temmuz günü eğer darbe girişimi başarılmış olsaydı, karşıda silahlandırılmış olan grubu yer altından veya yer üstünden karşıya geçirip bölgenin Türkiye'den ayrılmasıydı.15 Temmuz darbe girişimi yalnızca bir FETÖ oyunu değil, ortak hareket ettikleri babaları tarafından planlanmış bir operasyondu. DAEŞ'in de babası aynı El Kaide'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün de babası aynı."

"Türkiye'nin operasyonunun adı oyun kurmaktır"

"Bugün yapılan mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek" diyen Mete Yarar, şunları kaydetti:

"10 yıl sonra Türkiye'nin geldiği pozisyon başka bir yere gelecek. Benim her zaman bir lafım vardır. 'Ülkeler ve devletler çıraklıklarında oyuna gelirler, kalfalıklarında oyun bozarlar, ustalıklarında oyun kurarlar.' derim. Türkiye'nin oyuna düştüğü zamanlar oldu, barikatlar da olduğu gibi. DAEŞ'in saldırılarının olduğu dönemde oyuna düştüğü zamanlar oldu ama çabuk toparladı. Oyun bozduğumuz zaman 15 Temmuz gecesidir. Arkasından Fırat Kalkanı'dır, arkasından geçtiğimiz olan bütün süreçlerdir. Bugünkü bu operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır. Bugün geldiğimiz noktanın adını iyi koyalım."

Ne olmuştu?

ABD ile yapılan görüşme sonrası Türkiye, Suriye'deki terör koridoru yerine oluşturulmasını öngördüğü güvenli bölge tezini harekatın başlamasından itibaren geçen 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine kabul ettirmiş oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn Türkiye'nin kontolünde olacak

Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak. Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek.

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Terör örgütü YPG'ye 150 saat süre tanındı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:49
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Mete Yarar
  6. FETÖ

YORUM YAZ

  • HastürkHastürk2 sa önce
    Sınırlarımızı karış karış yer altı tünelleri ile ilgili tam bir tarama yapmak zarüri olmuştur ! Ummadığımız yerlerden bile girebilirler dağları bile delen teknolojinin olduğu bir dönemde her yerden tünel açabilirler ! Düşüncem ABD nin verdiği silahların büyük bir kısmını içeri getirdiklerini düşünmemek saflık olur ! İnşallah devletimiz geniş bir inceleme yapar !
  • KafkasKafkas3 sa önce
    Oyun mu kurdunuz, oyuna mı geldiniz, oyuna mı teslim oldunuz? Daha bunu bile okuyamıyorsun güvenlik politikalar uzmanı. ABD Rusya ile anlaştı. Önce ABD anlaşmayı imzaladı, sonra da Rusya ABD'nin tüm istediklerini, tüm yarıda bıraktıklarını içeren bir anlaşmayı size imzalattı. Siz de zaten o harekatı başarısız olması için planlamış ve Avrupa ile ABD'den tehditler gelince hemen durdurmuştunuz. Bırak bir komutan olmayı, bırak bir genel kurmay başkanı olmayı, bırak bir hava/kara kuvvetleri komutanı olmayı ya da bırak bir genel kurmay başkanlığı yapmış biri olmayı, ben bu vatanın evladıyım diyen bir er, işini hakkıyla yapan bir vatan evladı gece bekçisi ya da hiç olmadı sıradan bir manav bile daha bundan daha iyi bir harekat planı yapardı.
  • HasanHasan6 sa önce
    Buda kendini bir sey zannetmeye basladi.Adamlar 1 deha degil 2 deha yendiler.Akpyi.ne oyun kurmasi ne oyun bozmasi Akp bu politikayla hic bir sey yapamazzzz. Fazla atma.Akpyi arab kardeslerim dedigiAsagalik toplum bile aldatti sen ne diyorsun.

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