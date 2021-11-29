Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini söyledi.

"İndirecek misiniz faizi, indireceğiniz faizi şimdiden söyleyin. Artıracak mısınız? Şimdiden söyleyin. Her ay inecek mi binecek mi hikayesinden kriz yaşanıyor" diyen Mete Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı faizi indirmek" ifadesini kullandı.

"İnsanlar önünü görebilsin"

Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası çıkacak diyecek ki '6 ay sonrasına kadar ben faiz indirmiyorum' ya da diyecek ki 'Ben her ay 100 puan indiriyorum, 6 ay sonra 12'ye geleceğim'. Ben de buna göre ayarlarım kendimi. Merkez Bankası Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iradesini açıkladıktan sonra ne diyecekse desin, insanlar da önünü görebilsin."