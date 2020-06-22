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Gündem

Mete Yarar canlı yayında kritik detayı paylaştı: Sisi her an bunu yapabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Libya'daki son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:47:00 - 2020-06-22 20:48:35

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, darbeci Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki açıklamalarını değerlendirdi.

Mete Yarar,  Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi'nin çapının dışında hamleler yapabileceğini söyledi.

Yarar, bölgedeki bir şeylerin olabileceğini söyleyerek, "Mısır'da Sisi gibi bir adam var. BAE, İsrail ve Suudilerin arkasında olan biri kendisi, bu nedenle her an çapının dışında bir hareket yapabilir. Karşı tarafta sahada olmayan ama sahadaki gibi çalışan bir kitle var. Mısır bölgedeki gerilimin sesini yükseltti. Bir şeyler olabilir. Savaş demiyorum. Risk burada. Diplomatik ve askeri anlamda Türkiye doğru hamleler yapıyor. Burada mesele karşı taraf ne yapacak?" dedi.

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