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Mete Gazoz’a gururlandıran ödül

Özel bir okulun düzenlediği ödül töreninde İhlas Okulları mezunu milli okçu Mete Gazoz, ‘Fark Oluşturan Sporcu Ödülü’nü aldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
Mete Gazoz’a gururlandıran ödül

Özel bir okulun düzenlediği ödül töreninde İhlas Okulları mezunu milli okçu Mete Gazoz, ‘Fark Oluşturan Sporcu Ödülü’nü aldı.


Tüm Türkiye’nin tanıdığı Avrupa rekoru kıran ve okçulukta rekorları alt üst eden İhlas Okulları mezunu Mete Gazoz’a‘Fark Oluşturan Sporcu Ödülü’ verildi. Kampta olduğu için törene katılamayan Gazoz’un ödülünü babası ve aynı zamanda antrenörü olan Metin Gazoz aldı. Arda Turan’ın sosyal medya hesaplarından destek verdiği Mete Gazoz teşekkürlerini çektiği bir video ile iletti.


“Genç arkadaşlarımızın spora olan ilgisini arttırdığını düşünüyorum”


Teşekkürlerini sunarak cümlelerine başlayan Mete Gazoz’un babası ve aynı zamanda antrenörü Metin Gazoz, “Mete, Samsun’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için kampa girdi. Kendisinin hem babası hem de antrenörü olarak bize yaşattığı birçok gururlardan dolayı teşekkür ediyorum. Mete’nin okçuluk adına ve ülkemiz adına genç arkadaşlarımızın spora olan ilgisini arttırdığını düşünüyorum. Sizlere de bu ödülü layık gördüğünüz için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Üzgünüm, orada bulunup ödülümü kendim almak isterdim”


Bulunduğu kamptan çekmiş olduğu video ile teşekkürlerini ileten milli okçu Mete Gazoz, “Üzgünüm, orada bulunup ödülümü kendim almak isterdim. Fakat şu anda kamptayım. Ödülümü benim yerime hem antrenörüm hem de babam Metin Gazoz’a emanet ediyorum. Teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
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