Metaverse de nereden çıktı!

Çoklu evrenler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik derken “alternatif dünya” sonunda kapımızı çaldı. Metaverse (kurgusal evren) kavramı ilk olarak 1992’de Neal Stephenson’un siberpunk romanı Snow Crash’te (Parazit) karşımıza çıktı. Mark Zuckerberg’in Facebook’un adının ‘Meta’ olarak değiştiğini duyurması üzerine gündem olan Metaverse, web 3.0’a geçmeyi kolaylaştıracak bir adım olarak da okunuyor.

Metaverse nedir?

İngilizcede "evren" ve Yunancada "ötesi, sonrası" anlamlarına gelen iki kelimenin birleştirilmesiyle oluşan “Meta–universe”ten türeyen bu kavram, "evren ötesi" olarak çevrilebilir. Metaverse, içinde yaşadığımız sosyal hayattan farklı bir evreni, ‘gerçek ötesi’ bir dünyayı tanımlıyor. Bu yeni evrende insanlar kurgusal karakterler oluşturarak sanal dünyada AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisiyle gerçek dünyadan tamamen farklı bir evrende sosyalleşebilecek.

Kimin aklına geldi?

Aslında Metaverse’ün tek bir kurucusu veya sahibi bulunmuyor. Kavram; artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojisinin sosyal medyayla olan bir kombinasyonuyla bugünkü tanımına ulaştı. Yani Metaverse’ün teknolojik ve ekonomik değişikliklerle birlikte bütün kullanıcıları tarafından şekillendirilen, merkeziyetsiz bir sanal evren olduğu söylenebilir.

Alternatif evren oluşturabilir mi?

Garanti blogdaki değerlendirmeye göre; Metaverse, MMO oyunlar (devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunları), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojisini içeren “sanal ve gerçek olanın” eş zamanlı bir şekilde deneyimlendiği bir evren olacak. Bu evrende var olan tüm içerik ve deneyimlere AR veya VR cihazlar aracılığıyla istenilen zamanda ve mekânda ulaşılabilecek. Sanal ve gerçek dünya deneyimlerinin bu kadar iç içe geçmesi de ekonomik, kültürel ve sosyal etkinlik pratiklerinin değişmesini ve çeşitlenmesini beraberinde getirecek.