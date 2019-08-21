Metabolizma hızını artıracak içecekler neler? İşte zayıflatan smoothie tarifleri

Kilo vermek için önemli olan faktörlerden biri de metabolizma hızıdır. Metabolizmayı hızlandırmak için yediğimiz içtiğimiz gıdalar etkilidir. Peki metabolizmayı hızlandıran içecekler neler? İşte zayıflatan smoothie tarifleri

Nane içeceği

Malzemeler

7 yemek kaşığı gevşek yeşil çay yaprağı (70 g)

7 bardak su (1.7 litre)

Bir avuç taze nane yaprağı

1 veya 2 limon

Hazırlanışı

Her şeyden önce, bu metabolizmayı hızlandıran yeşil çayı temel olarak hazırlayın.

Suyu bir tencerede ısıtın ve kaynatıldıktan sonra 7 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin.

10 ila 15 dakika boyunca demlendirin, süzün ve bir kavanoza boşaltın. Kenara koyun ve soğumaya bırakın.

Sonra nane yaprakları ve limon ekleyin ve dilimler halinde kesin.

Nasıl tüketilir

Malzemeleri birkaç saat bekletin.

Kavanozu bir gece buzdolabına koyun ve ertesi güne orada bırakın.

Sabah, hazır olacak. Aç karnına bir hafta boyunca her gün bir bardak için ve farkı göreceksiniz.

Çilekli smoothie

Birçok besin masddesinden dolayı, bu smoothie ihtiyacınız olan proteini sağlayacak ve kaslarınızı sağlıklı tutacaktır. Ayrıca, çilekler metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

Malzemeler

2 bardak yağsız süt (500 ml)

1 kase çilek (150 g)

1/2 kase yulaf (50 g)

1 bardak doğal az yağlı yoğurt (200 g)

1/4 fincan keten tohumu (45 g)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya ekleyin ve tüm topaklar gidene kadar işlem yapın.

Meyveli smoothie

Greyfurt gibi besin açısından zengin maddeler sayesinde, bu smoothie metabolizmanızın gidişatı için harikadır.

Malzemeler

2 greyfurtun suyu

2 dilim ananas

1 kase ahududu (150 g)

Yarım bardak su (100 ml)

Hazırlanışı

Bir blender içine (daha önce yıkanmış) ananas ve ahududu dilimleri ile birlikte greyfurt suyu ekleyin.

Karıştırmada yardımcı olması için yarım bardak su ekleyin.

Her şeyi birkaç dakika işleyin ve sonra tadını çıkarmaya hazır olun.

Elmalı smoothie

Elmalar vücudunuzu temizlemek ve ekstra yağ yakmak için mükemmeldir. Bu smoothie ile kaslarınızı güçlendirecek ve vücudunuzun ihtiyaç duymadığı yağları yakacaksınız.

Malzemeler

1 kse doğal az yağlı yoğurt (200 g)

2 bardak yağsız süt (500 ml)

1 elma (eğer organikse kabuğu bırakabilirsiniz)

1/2 kase badem (75 g)

1 yemek kaşığı bal (25 g)

Tarçın (tat için)

Hazırlanışı

Yoğurt ve yağsız sütleri bir karıştırıcıya ekleyin.

Elmaları parçalara ayırın, tohumları çıkarın ve karıştırıcıya ekleyin.

Bademleri de miksere koyun ve iyice karışana kadar birkaç dakika işleyin.

Ardından, bal ve isterseniz tarçın ekleyin, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Kakaolu smoothie

Kakaodan daha lezzetli bir şey var mı? Eh, şimdi de metabolizmanızı hızlandırabilir! Bu içecek daha doğal protein tüketmek için de idealdir. Kahve ile karıştırırsanız, metabolizmanızın hareket etmesini sağlayabilirsiniz.

Malzemeler

2 bardak yağsız süt (500 ml)

Toz kakao (şekersiz)

1/2 kase yulaf (50 g)

1/4 bardak amaranth (20 g)

1 çay kaşığı hazır kahve (5 ml)

Tat için bal

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar işleyin.

Baharat çayı ile metabolizmanızı hızlandırın

Metabolizmanızın hareket etmesini sağlamak için bu baharatlarla çay yapmak kadar iyi bir şey yoktur.

Özellikle yardımcı olacak baharatlar yeşil çay, biber ve tarçındır. Metabolizmayı hızlandıran bir çay oluşturacaklar ve eğer tatlılık için bal eklerseniz, vücudunuza detoks da yapmış olacaksınız.

Malzemeler

1 bardak su (250 ml)

1 yemek kaşığı yeşil çayın gevşek yaprakları (10 g)

Tat için bal

1 tutam acı biber

1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı

Önce yeşil çayı her zamanki gibi hazırlayın ve kupalarınıza dökün.

Bal ekleyin, daha sonra acı biberi koyun(ama baldan daha küçük bir miktarda).

Bitirmek için tarçın ekleyin, iyice karıştırın ve tüketin.

Karpuz suyu

Karpuz, vücudunuzun metabolizmanızın hareket etmesi ve yağ yakması için ihtiyaç duyduğu amino asitlerden biri olan arginin bakımından yüksektir. Yaz mevsimi için harikadır.

Malzemeler

Çekirdekli 1 dilim karpuz

Hazırlanışı

Karpuzun iyiliğinden faydalanmak için, tek yapmanız gereken çekirdeklerini çıkarmak ve birkaç dakika karıştırıcıda karıştırmaktır.