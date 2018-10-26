Mesut'tan 'Payitaht Abdülhamid'li mesaj



Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayanı çıktı. Başarılı futbolcu, TRT 1'de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesut, dizideki "Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın" repliğini "Eyvallah" notuyla yayınladı.

Tecrübeli futbolcunun Instagramı'ın hikaye bölümünden yaptığı bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.



