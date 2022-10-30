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Aktüel Mesut Yılmaz’ın ölümünün 2. yılı
Aktüel

Mesut Yılmaz’ın ölümünün 2. yılı

İmam Hatiplilere “yarasa” diyen, “Siyasi hayatıma mal olsa da çıkaracağım” dediği 8 yıllık kesintisiz eğitim tuzağıyla İHL’lerin orta kısımlarının kapatılmasına sebep olan 28 Şubat’ın ‘emanetçi’ Başbakanı Mesut Yılmaz’ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:14:00 -
Mesut Yılmaz’ın ölümünün 2. yılı

HABER MERKEZİ

Bir kumarhanede mafya elemanından yediği yumrukla Türk siyasetinde temizlenmesi mümkün olmayan izler bırakan Yılmaz, 30 Ekim 2020’de tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında öldü. 1983 yılında Anavatan Partisi’nde kurucu üye olan Yılmaz; 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili, 45, 46 ve 47. hükümetlerde bakanlık, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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