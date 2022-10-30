Mesut Yılmaz’ın ölümünün 2. yılı
İmam Hatiplilere “yarasa” diyen, “Siyasi hayatıma mal olsa da çıkaracağım” dediği 8 yıllık kesintisiz eğitim tuzağıyla İHL’lerin orta kısımlarının kapatılmasına sebep olan 28 Şubat’ın ‘emanetçi’ Başbakanı Mesut Yılmaz’ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti.
HABER MERKEZİ
Bir kumarhanede mafya elemanından yediği yumrukla Türk siyasetinde temizlenmesi mümkün olmayan izler bırakan Yılmaz, 30 Ekim 2020’de tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında öldü. 1983 yılında Anavatan Partisi’nde kurucu üye olan Yılmaz; 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili, 45, 46 ve 47. hükümetlerde bakanlık, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.