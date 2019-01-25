Mesut Yılmaz ameliyat oldu
Anavatan Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Mesut Yılmaz Akciğer ameliyatı oldu.25 Ocak 2019 Cuma 19:39
Anavatan Partisi eski Genel Başkanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz, akciğer ameliyatı oldu.
Akciğerinde bulunan kist alınan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumun iyi olduğu vurgulandı.
Hasta ziyaretleri yasaklandı
Mesut Yılmaz’ın doktorları akciğer ameliyatının riskleri nedeniyle hasta ziyaretini de yasakladılar.
Yılmaz, 2009 yılında da prostat ameliyatı olmuştu.
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