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Spor Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular!
Spor

Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil'in için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:47:00 -
Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil'in için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. 

Süper Lig'de son 9 haftada inanılmaz bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, 8 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sıraya tırmandı. Kanarya, ikinci sıra için yarıştığı rakibi Konyaspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken maçın ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Los Angeles FC Mesut için devreye girdi

Fotomaç'ın haberine göre; Almanların dünyaca ünlü yayın organı Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir. Haberde, bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı.

Mesut menajerinden açıklama

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt Radyospor'a yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim." dedi.

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