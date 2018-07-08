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Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'nın hedef tahtasına oturttuğu Mesut Özil'le ilgili babası Mustafa Özil'den bomba açıklamalar geldi. Mustafa Özil, "Mesut, utangaç bir kişiliğe sahip ve Erdoğan gibi biriyle fotoğraf çektirmeyi reddedemezdi. Zaten bu, çok kaba bir tavır olurdu." dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:46
Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...

Almanya'nın son şampiyon olarak geldiği 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin yankıları sürerken ülkede en çok eleştirilen isimlerin başında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geliyor.

İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'deki davetine icabet eden yıldız futbolcu o gün bugündür Alman basını tarafından yerden yere vuruluyordu.

Panzerler'in son başarısızlığının ardından da fatura Mesut'a kesilmiş ve takımın menajeri Oliver Bierhoff, Arsenal'da forma giyen oyuncuyu kadroya aldıkları için pişman olduklarını ima etmişti.

ALMANYA'YI BIRAKACAK MI?

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Mesut'un babası Mustafa Özil, Almanya'da yayım yapan Bild'in pazar ekine çok özel açıklamalarda bulundu.

Mesut'un Alman milli takımındaki durumunun son derece kritik olduğunun altını çizen baba Özil, "Eğer onun yerinde ben olsaydım teşekkür eder ve milli takımı bıraktığımı açıklardım." ifadelerini kullandı.

Bierhoff'un Mesut olmadan daha başarılı olabileceklerine yönelik sözlerini "kötü bir şaka" olarak yorumlayan Mustafa Özil, oğlunun eleştiriler karşısında hayal kırıklığına uğradığını ve son derece kırgın olduğunu belirtti.

"SİYASETLE İLGİSİ YOK"

Oğlunun Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf hakkında da konuşan Mustafa Özil şu yorumu yaptı:

"Bu, bir siyasi mesaj olmadığı gibi bir ilk de değildi. Nitekim Mesut'un Merkel ile de pek çok fotoğrafı var. Mesut, utangaç bir kişiliğe sahip ve Erdoğan gibi biriyle fotoğraf çektirmeyi reddedemezdi. Zaten bu, çok kaba bir tavır olurdu."

Kaynak: Fanatik

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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