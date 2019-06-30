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Mesut Özil'e büyük şok! Kadroda istemediler

Premier Lig ekibi Arsenal'le sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, İtalya’da bazı kulüplere önerildiği ancak olumsuz yanıt alındığı ortaya çıktı.

30 Haziran 2019 Pazar 15:42
Mesut Özil'e büyük şok! Kadroda istemediler

Arsenal ile yollarının ayrılması beklenenMesut Özil’e kulüp aranıyor ancak bulmakta zorlanılıyor.

İtalyan ve İngiliz basınındaki haberlere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A’dan Juventus, Inter ve Napoli’ye teklif edildi. Ancak bu üç ekibin de futbolcuyu geri çevirdiği belirtildi.

Rotayı Türkiye’ye kırdılar

Bu gelişmelerin ardından Arsenal cephesinin rotasını Türkiye’ye kırdığı bilgisi verildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in oyuncuyla ilgilendikleri, İngiliz ekibinin bu takımlardan medet umduğu ifade edildi.

Maaşının bir kısmını verecekler

Kırmızı-beyazlı ekipte haftalık 350 bin sterlin kazandığı belirtilen Mesut Özil’e yeni takım bulmakta en önemli zorluğun bu yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Futbolcunun gelecek sezon için bu Türk kulüplerinden bir tanesine gitmesi durumunda, maaşının bir kısmını Arsenal’in karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:42
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