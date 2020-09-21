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Aktüel Mesut Özil'den yardım çağrısı
Aktüel

Mesut Özil'den yardım çağrısı

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, SMA hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım isteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:45:00 - 2020-09-21 23:45:21
Mesut Özil'den yardım çağrısı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma terleten Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, duyarlılık örneği sergiledi ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yardım çağrısında bulundu.

Özil, Twitter'daki ulaşım gücünü Metehan için kullanmak istediğini belirterek Metehan'a SMA teşhisi konulduğunu, yardımlar ile hep beraber kurtarılabileceğini ifade etti.

2019'un Ekim ayında dünyaya gelen Metehan Fidan'ın, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" isimli tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Metehan'ın ailesi, bu ücreti karşılayabilmek için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımsever insanların desteklerini bekliyor.

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